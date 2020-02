per Mail teilen

In Gernsbach (Kreis Rastatt) hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann am Freitagabend ein Tabakgeschäft überfallen. Nach Polizeiangaben trug der Mann eine Faschingsmaske. Er erbeutete Bargeld, mehrere Stangen Zigaretten und sechs Orientteppiche. Nach bisherigem Ermittlungsstand war vermutlich eine zweite Person mit einem Auto an der Tat beteiligt.