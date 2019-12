per Mail teilen

Zwei defekte Hubschrauber machten den Schnakenbekämpfern am Rhein im ablaufenden Jahr zu schaffen. Daher fällt die Bilanz auch gemischt aus.

«Es gab vier Spitzenzeiten, davon die höchste Ende Mai – und ausgerechnet da waren unsere beiden Hubschrauber leider nicht einsatzfähig», so Norbert Becker von der Kabs in Speyer, der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Zu Fuß konnten längst nicht alle Brutstätten entlang des Rheins mit dem biologischen Wirkstoff BTI besprüht und damit die Larven der Stechmücken getötet werden. An vielen Stellen, insbesondere nördlich von Rastatt, konnten die Schnaken daher ungestört schlüpfen.

Neuer Hubschrauber in Hockenheim stationiert

2020 bekomme die Kabs einen weiteren Helikopter, so Becker. Er soll Ende Januar per Schiff aus Nordamerika kommen und dann in Hockenheim stationiert werden. Norbert Becker, langjähriger wissenschaftlicher Leiter der Kabs, räumt seinen Posten Ende des Jahres, bleibt aber Berater.