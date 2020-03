"Seebrücke" demonstrierte in Karlsruhe

Gegen Gewalt in griechisch-türkischem Grenzgebiet

Am Mittwochabend haben rund 200 Menschen in Karlsruhe gegen die gewaltsame Zurückdrängung von Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze demonstriert. Dazu aufgerufen hatte der Verein "Seebrücke".