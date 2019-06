In Karlsruhe-Palmbach ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Gewerbebetrieb ausgebrochen. Dabei kam es zu einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung.

Durch den Brand wurde eine etwa 20 mal 20 Meter große Halle einer Klimatechnik-Firma vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Schaden bei mehreren hunderttausend Euro. Rauchwolke ungefährlich Die Bevölkerung wurde wegen der starken Rauchentwicklung noch am späten Abend vorsorglich gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr durch die Rauchwolke bestand nach Feuerwehrangaben allerdings nicht. Das Feuer war nach gut eineinhalb Stunden unter Kontrolle. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.