Ein Anrufer hat am Montagabend in Gaggenau die Polizei alarmiert, nachdem er die vermeintlichen Hilfeschreie einer Frau in einer Notlage gehört hatte. Die Beamten gingen daraufhin dem Hinweis nach. Wie sich allerdings schnell herausstellte, war der Mann "Ohrenzeuge diverser Liebesrufe eines hormongeplagten Fuchses geworden", heißt es in einer Polizeimitteilung. Und weiter: "Ob die Nacht für Meister Reineke, der vermutlich als einziger in Nöten war, noch einen positiven Verlauf nahm, war nicht mehr festzustellen."