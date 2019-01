per Mail teilen

Während die Bewohner schliefen, wurde in der Nacht zum Dienstag in Gaggenau in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, fand der Unbekannte Dieb einen versteckten Türschlüssel außerhalb des Hauses, sodass er sich problemlos Zutritt verschaffen konnte. Die Bewohner bekamen davon nichts mit. Er entkam mit Diebesgut im Wert von rund 1.000 Euro.