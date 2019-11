Das Reallabor GO Karlsruhe an der Hochschule Karlsruhe hat gemeinsam mit Bürgern die Fußgängersituation in der Innenstadt untersucht. Die Ergebnisse wurden am Dienstag präsentiert.

Ein Ergebnis: Der Verkehr in der Erbprinzenstraße wurde als sogenannter Hotspot ausgemacht. In dieser und anderen Problemzonen empfinden gerade Fußgänger die Verkehrssituation als angespannt. Das gilt auch für die Strecke zwischen Ludwigs- und Stephanplatz.

Erfolgsmodelle aus Baden-Württemberg

Die Ergebnisse des Reallabors wurden am Dienstag von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Frank Mentrup in der Innenstadt präsentiert. Reallabore made in BW seien Erfolgsmodelle, bei denen Gesellschaft und Wissenschaft zusammenarbeiten und zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen erproben, so die Ministerin.

In Reallaboren werden Praktiker aus Kommunen, Sozial- und Umweltverbänden oder Unternehmen von Anfang an in den Forschungsprozess einbezogen. Um die Mobilität in den Städten künftig klimafreundlicher und nachhaltiger zu gestalten, ist die Erforschung und die Förderung des Fußverkehrs unerlässlich, so das Ministerium.

Neue und unkonventionelle Wege

Das Reallabor GO Karlsruhe an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft ging in den vergangenen drei Jahren unkonventionelle und neue Wege in der Verkehrsforschung. Unter anderem wurden über Beteiligungsformate die Bürgerinnen und Bürger eingebunden und konkrete Maßnahmen probeweise in Karlsruhe umgesetzt. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit für Fußgänger, mittels Knopfdruck anzuzeigen, wie sie den Verkehr in bestimmten Straßen bewerteten.