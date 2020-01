Bei einem Zimmerbrand in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Karlsruhe sind am Dienstagnachmittag fünf Menschen leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärten Gründen war in einem Schlafraum ein Feuer entstanden.

Einer der Bewohner rettete sich mit einem Sprung aus dem zweiten Obergeschoss vor dem Brand und zog sich eine Fußverletzung zu. Vier Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt Mehrere Räume derzeit unbewohnbar Die Feuerwehr konnte das Feuer innerhalb einer Viertelstunde löschen, aber durch die Flammen brannte ein Raum aus. Mehrere weitere Räume in der Landeserstaufnahmestelle Karlsruhe wurden vor allem durch den starken Qualm in Mitleidenschaft gezogen und sind dadurch vorerst unbewohnbar. Bewohner kommen in andere Einrichtungen Mehr als 70 Bewohner werden jetzt vom Regierungspräsidium in eine andere Einrichtung verlegt. Die Feuerwehr schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 100.000 Euro. Der Brand ist inzwischen gelöscht. 50 bis 60 Bewohner mussten zwischenzeitlich das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Dauer 0:35 min Nach Brand in der Landeserstaufnahmestelle Nach Brand in der Landeserstaufnahmestelle