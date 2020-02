Die Erdölborungen in Weingarten sollen nicht zugelassen werden, das forderten die Teilnehmer der Fridays for Future Bewegung in Karlsruhe am Freitag.

Die Demonstranten wollten auf die Bohrungen aufmerksam machen, indem sie mit dem Fahrrad von Karlsruhe nach Weingarten fuhren. Die Firma Rhein Pretoleum hat im vergangenen Jahr bei Probebohrungen in Weingarten Erdöl entdeckt, dass nun gefördert werden soll. Eine offizielle Genehmigung steht aber noch aus. Fabiola Germer hat die Demonstranten begleitet.