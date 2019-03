Im Prozess um Mord und Brandstiftung in einem Seniorenheim in Oberderdingen ist der Angeklagte, ein ehemaliger Pfleger, vor dem Karlsruher Landgericht freigesprochen worden.

Das Gericht begründete den Freispruch mit Mangel an Beweisen. Angeklagt war ein 24-jähriger ehemaliger Pfleger. Es sei zwar theoretisch möglich, dass der Mann ein freies Bett im Zimmer der Verstorbenen mithilfe von Brandbeschleuniger angezündet habe, so der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte hatte Dienst auf der Station und zum Tatzeitpunkt kein Alibi. Das allein sei aber noch kein Beweis, dass der Angeklagte der Täter sei, heißt es in der Urteilsbegründung.

Im Mai 2018 war in dem Seniorenheim ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine 82-jährige Bewohnerin ums Leben kam. Eine weitere wurde lebensgefährlich verletzt.

Staatsanwalt forderte Haftstrafe

Der Staatsanwalt forderte eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten. Denn im Fall des Brands im Seniorenheim seien mehrere Mordmerkmale gegeben. Damit sei auch die Forderung nach lebenslanger Haft gerechtfertigt. Die Vertreterin der Nebenklage folgte der Staatsanwaltschaft bei der Forderung nach lebenslanger Haft.

Seniorin starb an schweren Brandverletzungen

Bei dem Brand in dem Seniorenheim in Oberderdingen an Fronleichnam 2018 geriet ein leeres Bett im Zimmer einer 82-jährigen Bewohnerin in Brand. Die Seniorin starb an ihren schweren Verletzungen.

In diesem Zimmer brach das Feuer aus SWR

Schwierige Suche nach Beweisen

Der Prozess hatte bereits Anfang Januar begonnen und sich als äußert zäh erwiesen, viele Zeugenaussagen waren widersprüchlich oder ungenau. Es wurden mehrfach weitere Verhandlungstage angesetzt, weil sich das Gericht mit Detailfragen auseinandersetzen musste.

Der 24-Jährige selbst äußerte sich während des Prozesses nicht näher zu den Vorwürfen. Auch ein psychiatrischer Gutachter konnte wenig zur Aufklärung beitragen, da der Angeklagte die Mitarbeit verweigert hatte und der Gutachter auf Beobachtungen im Gerichtssaal angewiesen war.

Bei dem Brand war eine 82-jährige Bewohnerin des Pflegeheims ums Leben gekommen. Eine weitere Bewohnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Kollegen oder ein früherer Pfleger das Feuer gelegt hätten. Zudem seien Zeugenaussagen widersprüchlich oder ungenau gewesen. Auch in zwei weiteren Fällen, brennende Strohballen und Feuer in einer Scheune in Oberderdingen sprach das Gericht den Beschuldigten frei. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für den 24-Jährigen gefordert. Ein Sprecher sagte, man prüfe nun, ob man gegen das Urteil in Revision gehe.