Am Sonntag findet der jährliche internationale Weltfrauentag statt. Dabei stehen weltweit die Rechte der Frauen im Mittelpunkt. Auch in der Region gibt es dazu am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen.

In Rastatt fand bereits am Samstag ein Frauenfrühstück mit der Frau des Bundespräsidenten Elke Büdenbender statt. Sie will das Spektrum für junge Frauen erweitern, damit diese keine Scheuklappen und keine Angst vor Männerberufen haben.

In Karlsruhe ruft das Frauenbündnis am Samstag zu einer Straßenaktion auf dem Marktplatz auf. Am Sonntag lädt die Stadt Pforzheim zum Empfang unter dem Motto "Sexismus - kulturell bedingt und institutionell" ein.

In Bruchsal gibt es anlässlich des Weltfrauentages ein Frauenfrühstück und einen frauengeschichtlichen Stadtrundgang. Sportlich wird es in Rheinstetten: Bei einer Bogenschieß-Aktion können Frauen am Sonntagnachmittag ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.