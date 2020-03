Bei einem Auffahrunfall auf der A5 in Höhe Forst ist am Mittwochmittag ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Lastwagen an einem Stauende auf einen stehenden Lkw aufgefahren. Sein Fahrerhaus wurde völlig zertrümmert. Die Autobahn war zwischen Karlsruhe und Bruchsal zeitweise voll gesperrt. Wegen ausgelaufenem Kraftstoff war nach der Bergung der Unfallfahrzeuge eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig. An den Lastwagen entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.