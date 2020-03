per Mail teilen

Ein Feuer hat in der Nacht auf Mittwoch ein älteres, unbewohntes Haus in Stutensee-Blankenloch zerstört. Verletzt wurde niemand, angrenzende Häuser wurden evakuiert.

Gegen 22:30 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein, wie die Polizei berichtete. Wahrscheinlich war es ein Anwohner, denn das Haus selbst ist derzeit unbewohnt. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen in der dicht bebauten Hauptstraße von Blankenloch verhindern.

Gefährlicher Funkenflug

Allerdings geriet das Dach des gegenüberliegenden Hauses durch Funkenflug in Brand, der aber schnell gelöscht werden konnte und nur geringen Schaden anrichtete. Einige Anwohner mussten ihre angrenzenden Häuser verlassen und verbrachten die Nacht in Notunterkünften oder bei Bekannten. Den Schaden an dem abgebrannten Wohnhaus schätzt die Polizei auf 200.000 Euro. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unklar.