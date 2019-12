Weltgrößte Kaninchenschau in Karlsruhe öffnet für Besucher

Fast 30.000 Tiere in den Messehallen

In der Karlsruher Messe können Besucher fast 30.000 Kaninchen anschauen. Am Wochenende ist die Bundeskaninchenschau in der Karlsruher Messe für alle Besucher geöffnet.