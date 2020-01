per Mail teilen

Mit einem Gottesdienst im Missionswerk hat am Sonntag auch in Karlsruhe die diesjährige Allianz Gebetswoche begonnen. Zu den Predigten wurden rund 2.500 Menschen erwartet.

Veranstalter der internationalen Gebetswoche ist die Evangelische Allianz Karlsruhe, der mehr als 50 christliche Organisationen und Kirchen angehören. Im Rahmen der Gebetswoche versammeln sich in der kommenden Woche von Montag bis Freitag Menschen zu einem gemeinsamen Gebetsabend.

Motto:"Wo gehöre ich hin?"

Die Allianz Gebetswoche steht in diesem Jahr deutschlandweit unter dem Motto: "Wo gehöre ich hin?" Jeder Abend in Karlsruhe ist einem anderen gesellschaftlichen Thema gewidmet. Die Gestaltung der Gebetsabende übernehmen Ehrenamtliche aus den Mitgliedsorganisationen. Darunter Stadtmission, viele Freikirchengemeinden, die Heilsarmee, die Studentenmission und der Christliche Verein Junger Menschen CVJM.

Eröffnungsgottesdienste am Sonntag

Eröffnet wurde die Woche mit zwei Gottesdiensten am Sonntag in der Christus-Kathedrale. Die Predigten wurden in mehrere Sprachen übersetzt, darunter auch Arabisch und Persisch. Die Christlichen Werke und Organisationen stellten sich anschließend bei einem gemeinsamen Mittagessen vor.

Allianzwoche mit bundesweit 300.000 Teilnehmern

Die evangelische Allianz wurde im 19. Jahrhundert in England gegründet. Sie bildet einen organisatorischen Rahmen für evangelische Christen aus Gemeinden, Frei- und Landeskirchen. Jedes Jahr wird die Allianzwoche in Deutschland Anfang Januar an 1.000 Orten durchgeführt. Sie hat derzeit rund 300.000 Teilnehmer.