In seiner Weihnachtsbotschaft fordert der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, mehr Nächstenliebe. Es gehe unter anderem auch um Europa und den Klimawandel.

"Fürchtet euch nicht!" Mit diesen Worten beginnt Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Vieles bereite den Menschen Sorgen: Ein Europa, in dem sich Feindschaft statt Versöhnung ausbreite und militärische Gewalt wieder ein legitimes Mittel der Politik sei.

Viele Menschen sehen schwarz

Es gehe nicht immer weiter bergauf. Wir müssen einfacher leben, damit unsere Kinder und Kindeskinder, die Menschen in den Küstenregionen, viele Arten von Lebewesen überhaupt eine Zukunft haben, so Cornelius-Bundschuh weiter. Manche fragen: Kann man heute noch Kinder in die Welt setzen? Dazu der Klimawandel, der die Zukunft von Mensch und Tier bedrohe.

"Gegen alle Ängste breitet sich Gottes Liebe aus." Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof Ev. Kirche Baden

Den Hass überwinden

Jochen Cornelius-Bundschuh spricht aber auch von Hoffnung. Gegen all diese Ängste leuchtet aus der Krippe ein warmes Licht. Weihnachten erinnere die Menschen einmal mehr daran, dass Gottes Menschenliebe die Erde schützt und stärkt. Das Liebe den Hass überwindet und Feinde sich versöhnen, so der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden wörtlich.