Bisher galt in Deutschland eine feste Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Jetzt hat der EuGH entschieden: Die Regeln verstoßen gegen EU-Recht.

Die Baubranche wird sich ändern. Nicht in den Zeiten des Baubooms – da kann jede Architektin, jeder Architekt gute Honorare verlangen, denn die Bauherren suchen ja händeringend nach jemanden, der ihren Bau betreut. Aber wenn der Andrang nachlässt, dann werden die Architekten das neue Urteil des obersten EU-Gerichts spüren. Denn dann wird es einen verschärften Preiskampf geben: Wer bauen will, wird viel mehr über die Architektenkosten verhandeln.

Bislang war das nicht so. In Deutschland galt die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Die blieb zwar nie statisch. Immer wieder mal änderten sich die Abrechnungsmodalitäten und auch die Höhe des Honorars. Aber eines stand fest: Alle Architekten und Ingenieure, die Bauten planen, hatten dieselbe Ausgangsbasis. Ob Architektin X oder Architekt Y – die Honorare unterschieden sich nicht all zu sehr.



Das wird jetzt anders. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden: Deutschland verstößt gegen die Dienstleistungsrichtlinie. Danach dürfen Mindest- oder Höchstpreise nur vorgeschrieben werden, wenn sie nicht diskriminieren, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig sind. Durchaus möglich, sagen die Richter, dass die HOAI geeignet ist, die Qualität beim Bauen zu sichern. Denn ein ruinöser Preiskampf zwischen Architekten wird vermieden, und die Planer haben mehr finanziellen Spielraum, sich um ihre Baustellen wirklich zu kümmern.

Richter halten das System für unlogisch

Aber die Richter stören sich daran, dass das System in Deutschland nicht logisch sei: Es könnten ja bei uns nicht nur Architekten und Ingenieure Bauten planen, das dürften auch andere, die ihre fachliche Eignung nicht nachgewiesen hätten. Das Gericht hat offensichtlich Bauträger und Generalplaner im Sinn – also andere Unternehmen, die Bauten planen.

Wenn man die Qualität sichern wolle, dann reiche es nicht aus, den Preis vorzuschreiben, sagen die Richter. Dann müsse man andere Maßnahmen ergreifen, dann müsse man dafür sorgen, dass alle, die einen Bau planen, einen bestimmten garantierten Wissensstandard vorweisen können. Und was den Verbraucherschutz angeht – wer Verbrauchern eine Orientierung geben wolle, müsse nicht unbedingt die Preise deckeln. Es würde ausreichen, wenn die Behörden Preislisten veröffentlichen, was die üblichen Preise für bestimmte Leistungen sind, damit die Kunden nachlesen können, was auf dem Markt üblich ist.

Architektenkammern wollen Honorarordnung zumindest als Bezugsgröße erhalten

Die Architektenkammern, die offensichtlich schon mit einer solchen Entscheidung gerechnet haben, wollen jetzt mit der Bundesregierung sprechen. Sie wollen, dass die Honorarordnung erhalten bleibt, zumindest als Bezugsgröße, damit alle wissen, was eine gute Architektenleistung wert ist. Ob sich die Bauherren daran halten, ist allerdings offen. Denn die wissen: Ab heute können sie ganz neu über das Honorar ihres Architekten verhandeln.