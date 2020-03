Nachdem eine Mitarbeiterin an Schulen des Beruflichen Bildungszentrums Ettlingen (Kreis Karlsruhe) positiv auf Covid-19 getestet wurde, sollen dort alle Schüler und Lehrkräfte vorsorglich zu Hause bleiben. Es findet vorerst kein Unterricht statt. Bei der Erkrankten handelt es sich um eine Rückkehrerin aus Südtirol. Sie und ihre ebenfalls erkrankte Mutter befinden sich in häuslicher Isolation. In den kommenden Tagen sollen die relevanten Kontakte der Mitarbeiterin ermittelt werden. Dann kann festgelegt werden, wann und in welcher Form der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.