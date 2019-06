Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist am Dienstagabend eine 29-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 38-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Warum die Autofahrerin in den Gegenverkehr geriet, war noch unklar.