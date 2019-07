per Mail teilen

Auf der Bundestraße 3 bei Ettlingen im Landkreis Karlsruhe ist am Montagmittag das Führerhaus eines Lkw in Brand geraten. Grund war nach Polizeiangaben vermutlich ein technischer Defekt. Der Fahrer hatte den Brand bemerkt, einen Parkplatz angefahren und dann die Feuerwehr verständigt. So konnte er Schlimmeres verhindern.