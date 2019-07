Landesposaunentag in Bruchsal

Sommer, Sonne und Posaunenklänge – das beschreibt Bruchsal an diesem Wochenende ziemlich gut. Denn zusätzlich zum Schlossfest findet in der Stadt auch gleich noch ein ganz außergewöhnliches Ereignis statt: mehrere tausend Musiker feiern den 29. Badischen Landesposaunentag. Und da wird fast überall in der Stadt musiziert.