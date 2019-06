Ettlinger Schloßfestspiele

Am Samstag beginnen die Schlossfestspiele in Ettlingen. In den kommenden sieben Wochen feiern sieben Theaterstücke ihre Premiere. Eines davon ist die Inszenierung des geheimen Gartens, nach der gleichnamigen Buchvorlage des Kinder- und Jugendromans von Frances Hodgson Burnett.