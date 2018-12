Endich liegt der erste Schnee im Nordschwarzwald. Die wenigen Pisten, die bereits geöffnet haben, werden von vielen begeisterten Wintersportfans gestürmt.

Die Lifte am Seibelseckle und am Unterstmatt sind bereits in Betrieb gegangen. Die Betreiber haben die Hänge in den vergangenen Tagen ausreichend beschneit und garantieren gute Wintersportbedingungen. SWR-Reporter Andreas Fauth hat die Pisten gecheckt:

Dauer 02:32 min Ab auf die Piste in Unterstmatt Endlich Winterwetter im Schwarzwald. Dort laufen seit dem Wochenende auch wieder einige Skilifte, zum Beispiel in Unterstmatt. Klar, dass sich da die ersten Wintersportfans den Hang runterstürzen. Wir haben SWR-Reporter Andreas Fauth hoch an die Piste geschickt. Und er wollte fast gar nicht mehr runter - so schön war`s da oben!

Am Mehliskopf und am Hundseck reicht der Schnee dagegen noch nicht aus, um am Wochenende die Lifte zu öffnen. Wegen technischer Probleme haben die Schneekanonen am Mehliskopf verspätet mit der Beschneiung begonnen. Jetzt liefen sie aber rund um die Uhr und es sehe sehr gut aus, versicherte der Betreiber am Freitag. Auch die Loipen an der Schwarzwaldhochstraße sind wegen Schneemangels noch nicht präpariert.

Eissport-Fans können schon loslegen

Kaltes Vergnügen mit Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder Eishockey erwartet die Wintersportler auf der Freiluft-Eisbahn am Wiedenfelsen. Sogar Eiskart fahren kann man auf der einzigen Freilufteisbahn im Nordschwarzwald.