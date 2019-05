In Bretten haben Kinder am Montagmorgen erneut an einer Schule allergische Reaktionen erlitten. Mehr als 30 Schüler waren laut Polizei betroffen - sechs Kinder wurden zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht.

Ob die allergischen Reaktionen erneut durch einen Eichenprozessionsspinner ausgelöst wurden ist noch unklar. Rettungskräfte und Polizei gehen davon aus, aber erst eine genaue Untersuchung soll die Bestätigung bringen: Dauer 00:37 min Eichenprozessionsspinner: Über 30 Kinder an Brettener Schule verletzt In Bretten haben Kinder am Montagmorgen erneut an einer Schule allergische Reaktionen erlitten. Mehr als 30 Schüler waren laut Polizei betroffen - sechs Kinder wurden zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Bruchsal vermutet, dass Haare des Eichenprozessionsspinners über das Wochenende durch den Wind in die Schul- und Klassenräume geweht wurden. Die Schule soll jetzt nach Angaben des Oberbürgermeisters Martin Wolff gereinigt werden. Der Schulbetrieb wurde an der Brettener Schillerschule sowie der Max-Planck-Realschule eingestellt. Alle Schüler werden bis sie abgeholt werden durch die Lehrer betreut. Bereits der zweite Vorfall Bereits am Freitagmittag hatten 29 Schüler eine allergische Reaktion erlitten. Die Schüler hatten über Hautreizungen und leichte Atembeschwerden geklagt. Die Kinder waren zuvor wohl beim Spielen im Gebüsch des Schulhofes mit den feinen Gifthärchen des Eichenprozessionsspinners in Kontakt gekommen. Sie wurden von Rettungskräften versorgt und zur Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Kurze Zeit später konnten sie wieder nach Hause gehen. Der Bauhof Bretten wollte am Wochenende das Schulgelände untersuchen, um mögliche Nester der Raupe unschädlich zu machen. Dauer 01:10 min Eichenprozessionsspinner an Brettener Schule In Bretten haben Kinder am Freitagmittag an der Schiller-Werkrealschule allergische Reaktionen erlitten. 29 Schüler waren laut Polizei betroffen. Wie gefährlich sind Eichenprozessionsspinner? Die giftigen Brennhaare der kleinen, haarigen Raupen sind gefährlich für Menschen und Tiere. Wer mit Eichenprozessionsspinnern in Kontakt kommt oder die Brennhaare einatmet, kann allergisch reagieren, bis hin zu allergischen Schockreaktionen. Symptome sind unter anderem Juckreiz, Atemnot oder Hautreizungen.