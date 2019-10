Die Polizei hat in Engelsbrand im Enzkreis am Wochenende drei Einbrecher festgenommen. Zwei der jungen Männer konnten noch auf frischer Tat gefasst werden, als sie gerade aus einem Vereinsheim flüchteten. Sie hatten bei dem Einbruch die Alarmanlage ausgelöst. Der dritte Täter wurde kurz danach ebenfalls verhaftet. Die drei stehen im Verdacht, in zwei weitere Vereinsheime in der Region eingebrochen zu sein.