In Engelsbrand (Enzkreis) wird ein 69-jähriger Bewohner eines Pflegeheims seit Dienstagmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann für kleinere Besorgungen das Heim verlassen und war nicht wieder zurückgekehrt. Da der Senior an Demenz erkrankt ist, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Suche rund um Engelsbrand und im Stadtgebiet Pforzheim blieben bislang erfolglos.