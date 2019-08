per Mail teilen

Der Elektrohubschrauber der Bruchsaler Firma Volocopter ist als erstes Fluggerät seiner Art im regulären Flughafenbetrieb gestartet. Der Testflug fand am Flughafen von Helsinki statt.

Um 11.00 Uhr finnischer Ortszeit startete der Pilot den "Volocopter", ein elektrischer Hubschrauber, auf dem Flughafen der Stadt Helsinki. Nach jahrelangen Tests und zahllosen Testflügen in besonders gesicherten Sperrzonen teilte sich der Hubschrauber am Donnerstag erstmals den öffentlichen Luftraum mit herkömmlichen Flugzeugen und Hubschraubern.

Dauer 0:42 min Volocopter hebt in Helsinki ab Der elektrische Hubschrauber der Bruchsaler Firma Volocopter ist unter realen Flugbedingungen am Flughafen Helsinki gestartet.

Dabei saß ein Berufspilot am Steuerknüppel, der Volocopter kann aber auch unbemannt fliegen und selbstständig mit der Flugsicherung kommunizieren.

Volocopter als fliegende Kurzstreckentaxis

In Zukunft sollen die Volocopter als Flugtaxis für Kurzstrecken in Großstädten eingesetzt werden. Ein möglicher Einsatzort wäre beispielsweise auch der Frankfurter Flughafen.

Dauer 1:03 min Volocopter aus Bruchsal will Fraport anfliegen Elektrische Flugtaxis des Bruchsaler Unternehmens Volocopter könnten künftig vom Frankfurter Flughafen landen und abheben. In fünf bis zehn Jahren soll aus der Vision Wirklichkeit werden.

Für Langstrecken sind die Flugtaxis allerdings nicht geeignet. Derzeit liegt die Reichweite bei maximal 40 Kilometern. An der Firma Volocopter ist die Daimler AG mit rund elf Prozent beteiligt. Der Autokonzern will sich künftig an einer industriellen Fertigung beteiligen.