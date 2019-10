per Mail teilen

Der Kampf um die KSC-Spitze ist spannend wie lange nicht mehr: Am Dienstag ist Martin Müller offiziell als Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Ingo Wellenreuther zugelassen worden. Bedenken, dass seine Kandidatur unzulässig sei, wurden von der Deutschen Fußball Liga (DFL) als unbegründet gesehen. Bei der Mitgliederversammlung am kommenden Samstag kommt es somit zum Duell zwischen Ingo Wellenreuther und Martin Müller. Dazu ein Kommentar von Andreas Fauth:

Wenn die KSC-Mitglieder am Samstag einen Präsidenten wählen, haben sie dieses Mal eine echte Auswahl. Und das tut dem Verein gut. Der Kampf um die Vereinsspitze zwischen dem amtierenden Präsidenten Ingo Wellenreuther und seinem Herausforderer Martin Müller belebt den Club, der bisher eher eine Ein-Mann-Show war. Wellenreuther führte den Verein neun Jahre lang ohne viel Gegenwind. Und Kritikern zufolge, ohne auf andere Meinungen und Ideen wirklich eingehen zu müssen.

Das große Interesse an der Kandidatenvorstellung hat noch einmal gezeigt, dass viele Fans nach einem Gegenkandidaten gelechzt haben. Auch über die Region hinaus spricht man wieder über den KSC: zum sportlichen Aufwind kommt jetzt eben noch der spannende Wettstreit um die besten Ideen für die Zukunft des Vereins.

Mit Martin Müller hat Ingo Wellenreuther einen ernst zu nehmenden Gegner vor sich. Das bisherige Verwaltungsratsmitglied hat weit reichende wirtschaftliche Beziehungen und hat angekündigt, einen offeneren Stil als der bisherige Präsident pflegen zu wollen. Er will die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen und strebt eine bessere Beziehung zur Stadt an - damit spricht der Unternehmer vielen Fans aus dem Herzen, die der heftige Streit zwischen dem KSC-Präsidium und dem Karlsruher Rathaus beim Thema Stadionbau mittlerweile nervt. Auch dass Edgar „Euro Eddy“ Schmitt den Herausforderer offen unterstützt, ist möglicherweise ein Bonus für Martin Müller.

Fans haben die Qual der Wahl

Es ist sein wirtschaftlicher Hintergrund, der dem Herausforderer zum Verhängnis werden könnte. Durch seine Beschäftigung bei der CG Gruppe - dem Topsponsor des KSC - ist Martin Müller stark in die Defensive geraten. Bei der Kandidatenvorstellung war der Herausforderer weitgehend damit beschäftigt, Bedenken aus der Welt zu wischen, die CG Gruppe hege größere Ambitionen beim KSC und könnte eines Tages die Geschicke des Vereins bestimmen. Für eigene konkrete Visionen war da nicht mehr viel Platz, geschweige denn für scharfe Kritik am bisherigen Präsidenten.

Und so könnten bei der Wahl am Samstag selbst Gegner von Ingo Wellenreuther die Qual der Wahl haben: zwischen einem Präsidenten, den sie nicht schätzen, aber mittlerweile kennen und einem Herausforderer, den sie immer noch nicht so richtig einschätzen können.