Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe haben ein Filtersystem für Waschmaschinen entwickelt, das Mikroplastik aus dem Waschwasser herausfiltern kann. Am Donnerstag haben sie ihren Prototypen vorgestellt.

Das Team Clarity besteht aus Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens an der Dualen Hochschule. Die Idee: Spezielle Filter für Waschmaschinen zu bauen, die kleinste Plastikteile aus dem Abwasser zurückhalten können. Lösungsansatz für globales Problem Damit wollen die Nachwuchsentwicklerinnen und -entwickler eine Lösung für ein weltweites Problem liefern: Immer mehr Mikroplastik gelangt in die Umwelt, unter anderem aus Microfaser- und Fleecekleidung. Die Kunststoffteilchen werden von Lebewesen aufgenommen und landen durch die Nahrungskette im menschlichen Organismus. Die Idee und wie sie genau funktioniert, erklären die jungen Ingenieure in einem Video selbst: Der Prototyp des Abwasser-Filters liegt nun vor, jetzt muss das Hochschulteam Partner aus der Industrie finden.