Bei zwei Straßenbahnunfällen sind gestern Abend und heute in den frühen Morgenstunden nach Polizeiangaben in der Karlsruher Innenstadt zwei Personen schwer verletzt worden.

In Karlsruhe ist gestern Abend ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 43 Jahre alter Mann bei Rot die Straßenbahngleise und wurde von einer Straßenbahn zu Boden geschleudert, dabei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann möglicherweise alkoholisiert.

Weiterer Unfall am frühen Dienstagmorgen

Heute in den frühen Morgenstunden gab es erneut einen Straßenbahnunfall in der Karlsruher Innenstadt. Laut Polizei geriet eine Person unter eine Bahn und wurde dabei schwer verletzt. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht mitgeteilt. Aufgrund des Unfalls muss mit Zugausfällen bei den Straßenbahnen gerechnet werden.

Mehrere Unfälle innerhalb weniger Stunden

Bereits am Montagmittag wurde ein elfjähriger Junge in der Karlsruher Innenstadt bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Der Junge hatte die Gleise zwischen zwei stehenden Bahnen überqueren wollen und dabei eine dritte Bahn übersehen, die langsam heranfuhr. Die Haltestelle musste in der Folge für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden.