Am kommenden Donnerstag beginnen die fünften Karlsruher Schlosslichtspiele. Für die aufwändige Show muss derzeit viel vorbereitet werden, vor allem die aufwändige Technik.

Entscheidende Komponenten sind vier neue Lasersysteme. Sie sollen dieses Jahr für ein besonders scharfes Bild sorgen. Als Leinwand für die 3D-Licht-Projektionen dient wieder die Fassade des Karlsruher Schlosses - sie umfasst etwa die Größe eines halben Fußballfeldes.

Riesige Projektoren werden skaliert

16 riesige Projektoren mit jeweils 30.000 ANSI-Lumen werden die Bilder an die Fassade projizieren, in Verbindung mit darauf abgestimmtem Sound und Musik. Vier neue Shows werden gezeigt, und damit alles glatt läuft, sind vor allem die Techniker gefragt. Diese Aufgabe übernimmt auch in diesem Jahr wieder Benjamin Brostian mit seiner Firma AV Active GmbH aus Berlin. In einem tage- bzw. nächtelangen Geduldspiel müssen die Projektoren zentimetergenau ausgerichtet werden, bis die einzelnen Bilder alle exakt und scharf auf der Schlossfassade abgebildet werden.

Techniker Benjamin Brostian ist mit seiner Firma AV Active GmbH verantwortlich für die korrekte Projektion der Bilder SWR

"So eine tolle Atmosphäre habe ich bei keinem anderen großen Festival erlebt." Technikleiter Benjamin Brostian betreut große Festivals und im fünften Jahr die Schlosslichtspiele

Die Filme wurden von Medienkünstlern entworfen, die mithilfe einer Blaupause des Schlosses ihre Bilder auf die Fassade maßgeschneidert haben. Gezeigt werden unter anderem wieder Filme der beliebten Künstler-Projekte Maxin10sity, Xenorama oder Global Illumination, kuratiert von Peter Weibel, Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien (ZKM).

Hippie-Geist in Karlsruhe

Ihre Werke stehen dieses Jahr unter dem Motto "Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – Loves comes first". Im Mittelpunkt stehen die Ursprünge des Universums, der Erde und des Lebens. Neben den Shows werden in diesem Jahr auch Bilder des legendären Woodstock-Fotografen Elliott Landy gezeigt. Die Fotografien werden sowohl bei den Schlosslichtspielen als auch in den Schaufenstern des Karlsruher Einzelhandels präsentiert.

Dauer 0:50 min Trailer Schlosslichtspiele Karlsruhe 2019 Trailer Schlosslichtspiele Karlsruhe 2019

Vom 8. August bis 15. September laufen die Schlosslichtspiele. Sie finden in diesem Jahr zum fünften Mal statt und zählen nach Angaben der Veranstalter zu den größten digitalen Kunstwerken in Europa. Bisher kamen insgesamt rund 1,4 Millionen Besucher.

Die Schlosslichtspiele sind für die Stadt Karlsruhe zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen geworden, betont Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD):