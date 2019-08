Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Rainer Scharinger ist heute der Verbandssportlehrer des Badischen Fußballverbandes. Außerdem sammelt er mit seinem Projekt "Scharinger and Friends" Geld für gute Zwecke.

Fußball ist sein Leben! Schon als Kind war Rainer Scharinger ein echter Straßenkicker in seinem Heimatdorf Spessart. Dort hat er in der Jugend gespielt und wollte eigentlich nie weg. Doch, er war einfach zu gut.

Der KSC ist sein Herzensverein

Über den ASV Durlach kam er zu seinem Karlsruher SC, dem Verein, bei dem er schon in frühen Jahren auf der Tribüne stand und mitfieberte. „Ich war und bin schon immer sehr heimatverbunden“, erzählt Rainer Scharinger im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Er hat es mit seinem herausragenden Talent bis in die erste Bundesliga geschafft, kam später als Trainer im ganzen Land herum. Heute ist er der Verbandssportlehrer des Badischen Fußballverbandes und damit für die Trainerausbildung und die Talentförderung in Baden zuständig.

Viel Geld für den guten Zweck

Dabei ist Rainer Scharinger viel mehr als nur ein Fußballer. Nach dem Tod seines Bruders begann er Benefizspiele zu organisieren. Zunächst unterstützte er das Hospitz Arista in Ettlingen, das er durch seinen Bruder kennen gelernt hatte.

Heute profitieren acht Einrichtungen von den Spielen und Veranstaltungen, die unter dem Titel „Scharinger and Friends“ durchgeführt werden. Fast eine halbe Million Euro kamen so in den vergangenen Jahren zusammen, Geld, das zum Beispiel an die Karlsruher Kinderkrebsstation oder die Kinder-Psychiatrie geht.