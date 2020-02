Protest: Stillende Mütter vor dem Café

"Stillende Mütter nicht erwünscht". So hieß es vor ein paar Tagen in einem Café in der Karlsruher Innenstadt. Zwei Mütter hatten das Café besucht und haben dabei ihre Kinder vor den Augen anderer Gäste gestillt. Anschließend seien sie von der Chefin des Hauses gebeten worden, „das nächste Mal woanders hin zu gehen“. Die Sache hat für einen Proteststurm gesorgt. Höhepunkt war heute eine Demonstration stillender Mütter vor dem Café in Karlsruhe. Mathias Zurawski