Nach einem Dachstuhlbrand im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach haben die Einsatzkräfte eine tote Person gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Feuerwehr war der Brand in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Das Dach des Gebäudes in Karlsruhe-Grünwettersbach stand am Nachmittag in Flammen. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht und das Gebäude abgesichert hatte, fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine tote Person. Einzelheiten zur Identität des Opfers konnte die Polizei am Abend noch nicht nennen.

Aaron Klewer / Einsatz-Report24

Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die aufwändigen Löscharbeiten der Feuerwehr waren am Abend abgeschlossen, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.