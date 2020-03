Die Messe Inventa sowie ein Fußballspiel des Karlsruher SC finden, Stand Montagmittag, statt. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) empfohlen, Großveranstaltungen abzusagen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach allerdings kein ausdrückliches Verbot aus. Es liegt also in der Hand der Organisatoren, ob Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen stattfinden. Am Montag ist auch der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) der Empfehlung von Spahn gefolgt, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern abzusagen. Ob diese Empfehlung zu einem allgemeinen Verbot werden könnte, ist Sache der Gesundheitsämter.

Gesundheitsämter beraten weiteres Vorgehen

Das zuständige Gesundheitsamt für den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden spricht bisher noch keine Empfehlung aus, Großveranstaltungen abzusagen. Das liege im Ermessen der jeweiligen Veranstalter, erklärte die Pressesprecherin der Behörde dem SWR. Sie appellierten an die Veranstalter, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Veranstaltung sinnvoll sei oder nicht. Aber auch die Bürger seien gefragt.

"Wir appellieren an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger, irgendwo hinzugehen oder nicht." Gisela Merklinger, Pressesprecherin des Landratsamtes Rastatt

Das Gesundheitsamt für den Landkreis Karlsruhe teilte auf Anfrage mit, man mache sich die Empfehlung des Bundes- und Landesministers, Veranstaltungen mit über 1.000 erwarteten Besucher vorsorglich abzusagen, zu eigen.

Stehen Messen in Karlsruhe auf der Kippe?

Laut Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft (KMK) warte man derzeit auf eine Entscheidung des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Karlsruhe, ob die Messen Inventa und Rendezvino stattfinden dürfen.

"Es ist eine dynamische Situation. [...] Wir warten derzeit auf Anordnungen des Gesundheitsamtes." Maren Mehlis, Pressesprecherin der Messe Karlsruhe

Am Dienstag kommen die ersten Aussteller, um ihre Stände aufzubauen. Die Messe soll am Freitag starten. Zuvor wurde bereits die Messe IT-Trans abgesagt. Zur IT-Trans wären internationale Aussteller gekommen, von denen bereits selbst einige im Vorfeld abgesagt hatten. Für die Inventa werden 427 Aussteller erwartet, Massenabsagen gebe es keine.

Werden Fußballspiele abgesagt?

Auch der Karlsruher SC wartet auf eine Entscheidung des Gesundheitsamtes. Am Samstag empfängt der KSC den SV Darmstadt 98. In der Fußball-Bundesliga könnten Spiele möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden. Das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) werde sich nun ebenfalls beraten und die Erst- und Zweitliga-Clubs kurzfristig zu einer Krisensitzung einladen.

Bildungszentrum in Ettlingen geschlossen

In Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist ein Berufliches Bildungszentrum vorerst geschlossen worden, weil eine Lehrerin erkrankt war. Sie war zuvor in Südtirol. An der benachbarten Albert-Einstein-Schule hat sich einige Tage zuvor ein Schüler angesteckt, auch er hatte Urlaub in Südtirol gemacht. Die beiden Fälle stünden aber in keinem Zusammenhang, heißt es von Seiten der Schule.

Weniger Besucher am Klinikum Mittelbaden

Seit Montag gilt an den Klinikstandorten des Klinikums Mittelbaden ein eingeschränktes Besuchsverbot. Das teilte die Klinikleitung am Sonntag mit. Demnach darf pro Patient nur noch ein Besucher in die Kliniken in Baden-Baden, Bühl, Rastatt, Forbach und Ebersteinburg. Grund dafür sei der Schutz der Patienten, Besucher und Mitarbeiter vor dem Coronavirus.

Außerdem bleibt die in der Klinik Baden-Baden Balg eingerichtete zentrale Corona-Ambulanz in dieser Woche weiter in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zielgruppe sind Personen aus dem Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt, die sich in Risikogebieten (laut Vorgaben des Robert-Koch-Institutes) aufgehalten haben und Anzeichen einer Erkrankung verspüren.

Jedes zweite Unternehmen befürchtet Umsatzeinbußen

Jedes zweite Unternehmen in der Region Karlsruhe rechnet aufgrund des neuartigen Corona-Virus mit Umsatzeinbußen in diesem Jahr. Das hat eine Umfrage der IHK Karlsruhe ergeben. Abgesagte Messen und Reisebeschränkungen – das sind laut IHK-Blitzumfrage die Gründe für mögliche Umsatzeinbußen.

Rund 60 Prozent der befragten Unternehmen spüren bereits jetzt negative Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Demnach werden auch die kommenden Wochen kritisch gesehen. Jeder dritte Betrieb erwartet eine sinkende Nachfrage bei den eigenen Produkten. Dazu kommt die Befürchtung, dass mehr Krankheitsfälle in der Belegschaft auftreten. Viele Unternehmen haben vorgesorgt, bieten zum Beispiel Mitarbeitern an, von zu Hause aus zu arbeiten. An der Befragung haben rund 250 IHK-Betriebe teilgenommen.