Das Robert-Koch-Institut hat die Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört, zum Corona-Risikogebiet erklärt. Was das für die Region Karlsruhe/Rastatt bedeutet, ist noch unklar.

Zur Region Grand-Est gehören das Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne. Rund fünfeinhalb Millionen Menschen leben in der ostfranzösischen Region, Zehntausende pendeln von dort täglich zur Arbeit nach Deutschland, allein 7.000 in den Landkreis Rastatt, zum Beispiel zu Schaeffler nach Bühl oder Daimler in Rastatt. Die Auswirkungen auf die Unternehmen sind derzeit noch unklar.

Eine Sprecherin des Sozialministeriums erklärte, viele dürften nun aufgefordert werden zu Hause zu bleiben. Die Sprecherin sagte weiter, für Menschen aus dem Gebiet würden nun die gleichen Empfehlungen gelten wie für Reiserückkehrer aus Italien.

Wer in den vergangenen 14 Tagen im Elsass oder auch in Lothringen war, ist jetzt angehalten, zwei Wochen lang zuhause zu bleiben. Und man soll Reisen ins Elsass erstmal vermeiden, also kein Shopping in Roppenheim, kein Ausflug nach Straßburg. Die Region Grand-Est zählt jetzt zu den Risikogebieten genau wie Italien, Wuhan, der Iran oder Südkorea. Allein am Dienstag stieg die Zahl der Neuinfektionen in der französischen Nachbarregion um 150 Fälle und insgesamt fünf Todesfälle.

Konzentration auf schwere Fälle

Die Maßnahmen der zuständigen Behörden werden mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt. Ob der Grenzverkehr eingeschränkt wird, steht bisher nicht fest. In den elsässischen Grenzgebieten, den Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin waren bis Dienstagabend 364 Corona-Infektionen gezählt worden. Die Behörden verzichten zum Teil darauf, Infektionsketten und Kontakte zu ermitteln. Sie wollen sich stattdessen auf die Behandlung schwerer Fälle konzentrieren.