Die in der Klinik Baden-Baden Balg eingerichtete zentrale Corona-Ambulanz bleibt in der kommenden Woche weiter in der Zeit von 08.00 – 18.00 Uhr geöffnet.

Zielgruppe sind Personen aus dem Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt, die sich in Risikogebieten (laut Vorgaben des Robert-Koch-Institutes) aufgehalten haben und Anzeichen einer Erkrankung verspüren.

Ein vorheriger Kontakt mit dem Hausarzt oder der "Hausärztlichen Notfallambulanz" unter der Rufnummer 116 117 wird dringend angeraten.