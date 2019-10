PFC: Liste mit 250 Fällen an Bundesumweltamt übergeben

Bundesweites Expertenforum in Rastatt

In Rastatt gab es am Mittwochabend ein bundesweites Expertenforum zu den PFC-Verunreinigungen von Böden und Grundwasser in Mittelbaden. Eingeladen hatten die Stadtwerke Rastatt.