Der Luftreinhalteplan für Reutlingen muss überarbeitet, aber nicht zwingend um Diesel-Fahrverbote ergänzt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschieden. Christoph Kehlbach aus der SWR-Redaktion Recht und Justiz erklärt, warum Leipzig anders entschieden hat als der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zuvor.