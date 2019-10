per Mail teilen

In Bad Herrenalb haben die Wähler heute die Qual der Wahl: Denn bei den Bürgermeisterwahlen in der Stadt im Kreis Calw kandidieren gleich 29 Bewerber für den Chefsessel im Rathaus.

Ernsthafte Chancen haben nach Worten der Stadt wohl nur vier Bewerber, die auch bei allen vier Vorstellungsrunden mit dabei gewesen sind: Bad Herrenalbs Stadtkämmerin Sabine Zenker (CDU) bewirbt sich ebenso wie Berufsfeuerwehrmann Egon Nagel und der Geschäftsführer der Karlsruher Tourismus GmbH, Klaus Hoffmann (beide parteilos). Der Jurist Marc-Yaron Popper (FDP) tritt ebenso wie Zenker als unabhängiger Kandidat an.

Amtsinhaber tritt nicht mehr an

Für die Wahl zum Bürgermeister ist die absolute Mehrheit nötig, anderenfalls muss erneut gewählt werden. Amtsinhaber Norbert Mai (CDU) tritt nach 16 Jahren als Rathauschef aus Altersgründen nicht mehr an. Ein offizielles Ergebnis soll erst am Montagvormittag vorliegen.

Bundesweites Interesse an der Wahl

Im Vorfeld sorgte die Wahl in Bad Herrenalb bundesweit für Aufsehen. 29 Kandidatinnen und Kandidaten traten in der 7.500-Einwohner-Gemeinde an, nur fünf von ihnen kommen aus Bad Herrenalb. Der Grund für diese Kandidatenschwemme: Die Satirepartei "Die Partei" rief dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen für das Bürgermeisteramt bewerben, um ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen. Deshalb kommen 24 Kandidaten aus ganz Deutschland.

Die Aktion sorgte bei manchen für Schmunzeln, bei anderen aber auch für Ärger. Bei der Kandidatenvorstellung Ende September verließen immer wieder Zuschauer empört den Raum, weil die "Die Partei"-Kandidaten teils inhaltslose Reden hielten.