Eine 25-jährige Rollerfahrerin hat sich in der Nacht auf Montag in Bühl nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Als die Beamten forderten sie aufforderten, sich in ein Polizeiauto zu setzen, versuchte sie zu flüchten. In ihrer Tasche fanden die Beamten ein Messer, ein Drogentest war positiv. Die junge Frau leistete bei ihrer Festnahme Widerstand und verletzte die Beamten leicht. Sie bekommt nun mehrere Strafanzeigen.