Volleyball-Bundesligist Bisons Bühl trifft am Samstagabend im Auswärtsspiel am Ammersee auf den Tabellen-Fünften TSV Herrsching. Die Bühler Volleyballer feierten am vergangenen Samstag mit einem 3:0 ein Erfolgserlebnis gegen den TV Rottenburg. Die Bisons stehen jetzt auf dem vorletzten Tabellenplatz und wollen mit einem Sieg in Herrsching die Abstiegsplätze verlassen.