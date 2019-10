Bei einem Unfall auf der A5 bei Bruchsal sind am Freitagnachmittag zwei Reisebusse und ein Lastwagen zusammengestoßen. Es entstand ein kilometerlanger Stau. Der Unfall ereignete unmittelbar nach der Baustelle bei der Ausfahrt Bruchsal in Fahrtrichtung Süden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Einer der Busse wurde im Frontbereich so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte und abgeschleppt werden musste. Die Fahrgäste mussten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Wie es zu dem Zusammenprall der drei Fahrzeuge kommen konnte ist noch unklar. Der Verkehr auf der A5 in Richtung Süden staute sich auf mindestens sechs Kilometern Länge.