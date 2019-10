per Mail teilen

Auch dieses Jahr fällt der Weihnachtsmarkt im Bruchsaler Schlosspark aus. Die Schlossverwaltung hat einen Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten bestätigt. Gründe wurden nicht genannt. Bereits im vergangenen Jahr war der private Weihnachtsmarkt hinter dem Schloss in der Adventszeit in Bruchsal ausgefallen. In den Jahren zuvor waren bis zu 25.000 Besucher gekommen. Die Stadtverwaltung hat für kommende Woche eine Erklärung angekündigt.