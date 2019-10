Unbekannte haben am Ortseingang von Bruchsal-Büchenau Absperrungen des Ordnungsamtes mit schweren Betonklötzen blockiert und damit Radfahrer gefährdet. Damit sollten Autofahrer daran gehindert werden, einen landwirtschaftlichen Weg, statt einer ausgeschilderten Umleitung zu benutzen. Immer wieder hatten Autofahrer die Absperrungen beiseitegeschoben, um nicht die ausgeschilderte Umleitung über Stafford nutzen zu müssen. Unbekannte haben daraufhin diese Absperrungen mit schweren Betonklötzen blockiert. Diese unerlaubte Eigensicherung sei ein erhebliches Risiko für Radfahrer, da die Klötze in der Dunkelheit nicht wahrgenommen werden können. "Das Abräumen von Absperrungen der Straßenverkehrsbehörde ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt wird. Die Blockierung einer Absperrung mit Backsteinen stellt dagegen einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und somit einen Straftatbestand dar", so das Bruchsaler Ordnungsamt. Das Ordnungsamt hat die illegalen Klötze inzwischen durch mit Reflektoren versehene Betonsperren ersetzt.