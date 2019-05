Zwei Betrüger haben einen 95-Jährigen in Bruchsal um mehrere tausend Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, war einem Bankmitarbeiter der Schwindel aufgefallen. Die beiden Betrüger haben offenbar unregelmäßig Handwerksarbeiten im Haus des 95-Jährigen durchgeführt. Ende vergangenen Jahres behaupteten die Männer dann, sie seien wegen Schwarzarbeit angezeigt worden und der Senior solle sich an der Geldstrafe beteiligen.

Ab dem Zeitpunkt kam es zu mehreren Bargeldübergaben in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Vergangenen Dienstag kam einem Bankmitarbeiter das Ganze verdächtig vor. Die Polizei suchte den Senior auf und in diesem Moment klingelte einer der Betrüger an dessen Wohnungstür, woraufhin die Beamten ihn dann festnahmen. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.