Die Polizei ermittelt nach dem Feuer in einem Dönerimbiss in der Karlsruher Innenstadt wegen Brandstiftung. Am frühen Dienstagmorgen waren Anwohner durch eine heftige Verpuffung aufgeschreckt worden.

Das Feuer war gegen 3 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes in der Karlsruher Fußgängerzone ausgebrochen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, kam es zu der Verpuffung. 18 Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen und konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Fensterscheiben und Teile der Einrichtung flogen auf die Straße. "Es ist gerade noch glimpflich ausgegangen" Es war viel Glück dabei, dass keine Anwohner oder Passanten in der Fußgängerzone bei der Verpuffung zu Schaden kamen, sagt Polizeisprecher Ralf Minet: Dauer 00:36 min "Es ist gerade noch glimpflich ausgegangen" Für die Karlsruher Polizei liegt bei dem Brand in einem Karlsruher Dönerimbiss Brandstiftung als Ursache nahe. Im Dezember wurde in dem Gebäude schon einmal Benzin vergossen und versucht, es in Brand zu setzen. Damals gelang das den Tätern nicht. Dieses Mal war viel Glück dabei, dass niemand verletzt wurde, sagt Polizeisprecher Ralf Minet: Polizei sucht Zeugen zu Imbiss-Brand Im Laufe des Dienstags werden sich nach Angaben des Polizeisprechers auch Vertreter des Landeskriminalamtes ein Bild vom Brandort machen. Die Ermittler rufen dazu auf, dass sich Augenzeugen oder Passanten, denen etwas verdächtiges auch im Vorfeld des Brandes aufgefallen ist, sich bei der Polizei zu melden. Brandstiftung lässt sich nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausschließen: Bereits im vergangenen Dezember wurde in dem Gebäude Benzin vergossen und versucht, das Benzin anzuzünden. Damals gelang es den Tätern aber nicht, den Imbiss in Brand zu setzen. Die östliche Kaiserstraße in Karlsruhe musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten bis gegen 6 Uhr gesperrt werden, der Straßenbahnverkehr war vorübergehend eingestellt. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich.