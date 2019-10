Am Montag beginnt vor dem Baden-Badener Landgericht der Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 75-jährigen Mann. Er soll seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt haben.

Als heimtückischen Mordversuch an sieben Menschen wertet die Staatsanwaltschaft Baden-Baden die Brandstiftung an einem Haus in der Lichtentaler Straße am 18. März 2019. Der 75-jährige Angeklagte hatte selbst in dem Haus gewohnt.

Hoffte der Angeklagte, das Haus zu erben?

Der Brand geschah in der Baden-Badener Innenstadt. Laut Ermittlungen der Kriminalpolizei brach das Feuer im Dachgeschoss des fünfstöckigen Gebäudes in der Wohnung aus, in der der Angeklagte lebte. Das Haus gehörte nach SWR-Recherchen ursprünglich der Lebensgefährtin des Angeklagten. Noch vor ihrem Tod überschrieb sie es aber ihrer Tochter. Der Angeklagte glaubte jedoch offenbar, dass er das Haus einmal erben würde.

Erbstreitigkeiten gingen Brand voraus

Als sich nach dem Tod seiner Lebensgefährtin herausstellte, dass er selbst nicht der Erbe des Hauses war, kam es laut den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu einem Streit mit der Tochter. Ursache war wohl eine Formulierung im Testament, mit der die Lebensgefährtin zwar für ihren Partner sorgen wollte. Diese Klausel blieb aber wirkungslos, weil sie das Haus schon zuvor auf ihre Tochter übertragen hatte.

Staatsanwaltschaft sieht Rache als Motiv

Am Tag des Brandes war die Anwältin der Tochter mit dem Angeklagten verabredet, es sollte um dessen Auszug gehen. Für die Staatsanwaltschaft ein klares Motiv, das Haus aus Rache zu zerstören, ohne sich um die darin wohnenden Menschen zu scheren. Heimtückisch sei die Tat gewesen, heißt es in der Anklageschrift. Vier geöffnete Benzinkanister soll der Täter in der Dachwohnung platziert haben. Unmittelbar nach dem Brand sprach der Angeklagte von einer "Verzweiflungstat" und bezeichnete sich gegenüber Einsatzkräften selbst als Brandstifter.

Verteidiger bestreitet Mordabsicht

Der Verteidiger des Angeklagten kündigte gegenüber dem SWR an, dass sich sein Mandant vor Gericht äußern werde. Er glaubt nicht an eine Verurteilung wegen Mordversuchs: "Mein Mandant bestreitet nicht nur, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben", so der Verteidiger. Mehr dazu will er vor dem Landgericht Baden-Baden erklären.

Angeklagter war polizeibekannt

Zunächst soll es im Prozess aber um den Werdegang des Angeklagten vor der Tat gehen. Er ist in der Stadt als Malermeister bekannt, dessen Firma immer wieder von geschäftlichen Misserfolgen geprägt war, bis ihm die Berufsausübung verboten wurde. Auch für die Polizei war er wegen verschiedener Vorkommnisse kein Unbekannter. In dem Haus, das später brannte, war er eine Art Hausmeister. In den Tagen vor der Tat habe er allerdings begonnen, sein eigenes Hab und Gut zu verschenken, weil er es bald nicht mehr brauche, heißt es in Ermittlungskreisen.