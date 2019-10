per Mail teilen

Der Geschäftsführer der Karlsruher Drogeriemarktkette Dm, Erich Harsch, wechselt als neuer Vorstandsvorsitzender zur Hornbach Baumarkt AG. Seine Nachfolge übernimmt der Sohn von Dm-Gründer Götz W. Werner.

Der neue Dm-Chef: Christoph Werner, Sohn von Dm-Gründer Götz W. Werner picture-alliance / dpa picture alliance/Ursula Düren/dpa

Der 46-jährige Christoph Werner gehörte bereits der Geschäftsführung von Dm an und war bislang für den Bereich Marketing und Beschaffung zuständig. Bei Dm gibt es insgesamt neun Geschäftsführer für die verschiedenen Unternehmensbereiche. Vater Götz W. Werner hatte das Unternehmen im Jahr 1973 mit einer ersten Filiale in Karlsruhe gegründet. Inzwischen betreibt dm 3.500 Filialen in 13 europäischen Ländern und hat über 60.000 Mitarbeiter.

Erich Harsch geht zu Hornbach

Zum 1.1.2020 löst Harsch den bisherigen Hornbach-Vorstandschef Steffen Hornbach ab. Der 61-Jährige leitete seit 2001 die Baumarktkette mit Sitz in Bornheim und hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Harsch saß bereits im Hornbach-Aufsichtsrat.

Er war 36 Jahre lang bei Dm und seit 2008 Vorsitzender der Dm-Geschäftsführung. Seit Jahren sitzt er auch im Aufsichtsrat von Hornbach. Insofern sei er gut mit dem Geschäftsmodell des pfälzischen Baumarktkonzerns vertraut, so das Unternehmen.

Erich Harsch wird Chef der Baumarktkette Hornbach dm-drogerie markt Pressestelle

Mit 20 bei Dm eingestiegen

Der Österreicher Harsch kam als 20-Jähriger zu Dm, um die IT des Unternehmens mit aufzubauen. Nach und nach bekam er immer mehr Verantwortung, bis er schließlich 2008 die Nachfolge von Götz W. Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung übernahm. Dabei sieht er sich selbst weniger als Chef, sondern mehr als Moderator, der seinen Mitarbeitern bestmögliche Arbeitsbedingungen schaffen will.