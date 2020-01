per Mail teilen

Ein 42 jähriger Motorradfahrer ist am Wochenende in Blankenloch bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war er angetrunken ohne Führerschein unterwegs. Der 42-Jährige beschleunigte so stark, dass er die Kontrolle verlor und stürzte. Er musste von Passanten unter dem Motorrad befreit werden.